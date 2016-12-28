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北市里長涉向建商索賄案 檢調第二波搜索約談建商

2016-12-28  17:37

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市中正區南福里里長鄒桂蓉，上月因涉要脅建商，強索180萬元過路費，已遭台北地院依涉犯貪污罪裁定羈押禁見，台北地檢署針對涉行賄的建商發動第二波搜索，今天兵分8路搜索天強建設並約談馮姓負責人、黃姓特助等8人。

檢調調查，台北市區里內道路等小型工程的施工、延期，依規定須由里長簽名同意後，包商才能施工或延期動工。

檢調獲報，103年12月，鄒桂蓉涉嫌利用里長職權，以簽核里內道路施工為要脅，多次向里內建商強索賄款，隔年104年2月，鄒桂蓉收到180萬元賄款後，才同意簽名核准里內施工，此部分涉違反貪污治罪條例。

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  • 台北地檢署今天搜索建商。（記者錢利忠攝）

    台北地檢署今天搜索建商。（記者錢利忠攝）

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