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狠父殺妻女 前丈人：他沒伏法，永遠不會安心

陳父指著照片上摯愛的女兒說，「他（李宏基）沒伏法，我們永遠不會安心。」（記者洪臣宏攝）

2016-12-28  16:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕男子李宏基殺害妻女，陳姓死者父親說，法律還給了家屬正義，公道得以伸張，但他惶惶地說，李嫌在法庭上放話還要殺害倖存的小孫女，害她在校遭到排斥，「他沒伏法，我們永遠不會安心」。

陳父接獲律師告知判決結果後表示，李宏基在法庭上，曾揚言出獄後要繼續殺害家人及小孫女，回想起他的嘴臉仍感不寒而慄，也因此小孫女在校遭排斥，家長不敢讓小孩跟她同班，儘管已經刻意安排她到遠處上學，但原班迄今仍有五個同班小朋友轉學。

他說，李嫌稍有不順心就對妻女家暴，2名孫女看到父親就「皮皮剉」，女兒、大孫女被殺害後，當時5歲大的小孫女不時喊肚子痛，常要人安撫才吃得下些許的飯，經檢查才知道她被李嫌拳打腳踢以致內傷瘀血，遍訪名醫後症狀才有改善。

陳父表示，他不忍大孫女長期遭家暴，還落得橫死，一度希望不要解剖，但法官勸他一定要釐清真相，讓她沉冤得雪，李嫌雖判決死刑定讞，不過依目前氛圍，政府要執行（死刑）的機會不高，定讞歸定讞，如果遇到大赦被放出來，家人恐陷入險境。

至於賠償問題，陳父說，兇嫌沉迷電玩，是「月光族」，連買凶刀及南下旅費1萬7千元都是向他父親借的，他和原生家庭家屬事發後連句道歉都沒有，根本求償無門。

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