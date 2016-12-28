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16歲兄狠殺妹 在校成績名列前茅

2016-12-28  16:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中大雅26日驚傳16歲李姓高中生狠心打死妹妹的不幸悲劇，行兇的李男目前就讀台中某私立高中一年級汽修科，在校成績優異，這學期2次段考1次考全班第4名，一次更考出全班第2名，犯下這樣的錯，師長聞訊都不敢置信。

校方今天表示，李男這學期才進學校就讀，在校期間表現正常，從沒有請假、缺課紀錄，尤其課業表現相當優秀，第1次段考成績是全班第4名，最近的第2次段考，成績更進步到全班第2名，成績可說相當優異。

師長表示，李男的週記，從沒有透露和家人相處的狀況，在校和同學相處、互動也不錯，尤其入學時的人格測驗，發現是屬於較內向的小孩，會出現這麼激烈的行為，真的讓人很意外。

校方表示，前晚接獲警方通知，教官就到警局關心，但因正在偵訊並沒有和他碰面，這2天因家長都忙著處理事情無法取得聯繫，校方會持續和家人聯絡，給予必要的協助。

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  • 李姓少年就讀高職汽修科，酷愛汽車，校方說，今年下半年才入校就讀的李姓少年，在校成績名列前茅。（取自李姓少年臉書）

    李姓少年就讀高職汽修科，酷愛汽車，校方說，今年下半年才入校就讀的李姓少年，在校成績名列前茅。（取自李姓少年臉書）

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