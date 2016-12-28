家屬辦追思會 牧師證道扯亡者有外遇挨告
2016-12-28 16:13
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名91歲周姓醫師4月心臟病過世，家屬在高市基督教浸信會舉辦追思會，馮姓牧師上台證道時，竟稱周男生前有外遇「周伯伯（指周姓醫師）對不起周媽媽」，還引聖經「苟合行淫的人，神必要審判」，讓上百參與追思的賓客傻眼，家屬怒而提告。高雄地院認馮男未經查證就轉述與公共利益無關傳聞，有損亡者名譽，今依誹謗死者罪判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。
馮姓牧師拒訪，但教友私下表示，當天有參加追思禮拜，聽到牧師講那些話「大家都嚇壞了，不知道他為什麼會講那些」。
法院審理時，問牧師馮男有何根據認定周翁生前有外遇，馮男供稱他無法證實，但以前去探訪周妻的時候，周妻會稱丈夫「那個死鬼」，「以一個牧師來講，會關心她的內心，我感覺她一直有這個問題，這個問題跟她所說的『那個死鬼』有關。」「覺得她先生有外遇的可能性」等。
法官認為，周妻既未曾對馮男說過丈夫有外遇，縱使她對丈夫有所不滿，也是 夫妻日常生活相處難免的摩擦或不愉快，不能作為確信周翁有外遇的正當理由。反而是馮男單憑聽聞他人對話內容，或聽聞其他牧師轉述的傳聞，且未向周家人查證，就擅自在追思禮拜會場公開指摘周翁有婚外情，顯有重大輕率情形，已構成誹謗死者罪。
法官在判決中強調，周翁並非公眾人物，其人品操行顯與公共利益無關，縱使馮男有相當理由確信他有外遇才對外指摘傳述，也已逾越「對與公眾利益有關事項為善意評論」的界線，不能脫免刑責。
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