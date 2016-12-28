| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

已婚男出軌國中初戀 上百張裸照製成「電子月曆」

2016-12-28  19:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市50多歲李姓男子結婚20多年，卻在去年底透過臉書找到國中時情人黃姓女子，黃姓女子由於喪偶守寡，兩人舊情復燃，黃女每天拍攝裸照用LINE傳給李男，李男竟將上百張裸照製成電子月曆，姦情終被李妻發現，憤而提告妨害家庭。台北地檢署受理後認為事證明確，依法起訴。

根據《蘋果日報》報導，李男事業有成、家庭和樂，但始終難忘國中時的初戀，主動透過臉書找到黃女，傳了一個訊息後立即被加為好友，兩人重修舊好，並且在汽車旅館發生性關係，喪偶的黃女不只與李男拍攝性愛影片，還每天主動傳裸照給對方，而李男也將裸照製成GIF檔動圖，甚至拼貼成電子月曆。

某次黃女又傳裸照時，畫面剛好被李妻看到，她點開一看發現這名女子居然傳了上百張裸照，驚覺丈夫出軌的她拿著手機質問李男，李男自覺對不起妻子，坦承發生婚外情，還自動交出小三的裸照月曆。而黃女在姦情曝光後就人間蒸發，經台北地檢署通緝後才到案，坦承有與李男發生2次性關係。檢察官認定事證明確，依法將李男、黃女起訴。

廣告
  • 台北50多歲黃女喪偶，與國中時情人李男舊情重燃，每天傳裸照，遭李妻提告。（情境照，非本文當事人）

    台北50多歲黃女喪偶，與國中時情人李男舊情重燃，每天傳裸照，遭李妻提告。（情境照，非本文當事人）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 妨害家庭 月曆 裸照 通姦
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：已婚男出軌國中初戀 上百張裸照製成「電子月曆」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.