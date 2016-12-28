已婚男出軌國中初戀 上百張裸照製成「電子月曆」

2016-12-28 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北市50多歲李姓男子結婚20多年，卻在去年底透過臉書找到國中時情人黃姓女子，黃姓女子由於喪偶守寡，兩人舊情復燃，黃女每天拍攝裸照用LINE傳給李男，李男竟將上百張裸照製成電子月曆，姦情終被李妻發現，憤而提告妨害家庭。台北地檢署受理後認為事證明確，依法起訴。

根據《蘋果日報》報導，李男事業有成、家庭和樂，但始終難忘國中時的初戀，主動透過臉書找到黃女，傳了一個訊息後立即被加為好友，兩人重修舊好，並且在汽車旅館發生性關係，喪偶的黃女不只與李男拍攝性愛影片，還每天主動傳裸照給對方，而李男也將裸照製成GIF檔動圖，甚至拼貼成電子月曆。

某次黃女又傳裸照時，畫面剛好被李妻看到，她點開一看發現這名女子居然傳了上百張裸照，驚覺丈夫出軌的她拿著手機質問李男，李男自覺對不起妻子，坦承發生婚外情，還自動交出小三的裸照月曆。而黃女在姦情曝光後就人間蒸發，經台北地檢署通緝後才到案，坦承有與李男發生2次性關係。檢察官認定事證明確，依法將李男、黃女起訴。