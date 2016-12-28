大溪高中5死工安意外 家長會辦法會超渡亡魂

2016-12-28 15:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪高中教學圖資大樓新建工程21日發生鷹架倒塌意外，造成5名工人不幸身亡，大溪高中家長會今天舉辦法會超渡亡魂，家長會、校方代表及工程人員持香，隨著法師誦經聲及儀式向亡者靈位祭拜，現場氣氛肅穆哀戚。

大溪高中家長會長藍文濱表示，工安意外發生突然，已經影響到校內師生的情緒，家長會經討論後，決定不能免俗地在事發地點舉辦法會，一來超渡亡者，二來可以安撫師生情緒，也希望整起意外能早日調查清楚，還給校園一個安靜的學習環境。