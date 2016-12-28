| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊驚傳瓦斯外洩！ 警消現場灑水警戒 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

竹北車站西站機車位不夠 公所擬試辦停車收費來增進利用率

2016-12-28  15:45

［記者廖雪茹／新竹報導］台鐵竹北車站西站（後站）的停車廣場，機車格一位難求，竹北市公所接獲民眾抱怨後，考量有機車長期停放、佔用車格的現象等綜合因素，研擬委託開辦停車收費，盼增進停車空間的利用率，再視停車需求調整、改善，最快明年中旬試辦。

勞動黨縣議員高偉凱表示，接獲民眾反應，騎機車去竹北車站搭車，卻經常找不到地方停放機車；西站廣場因為機車停車空間不足，常得三輛擠進兩格，停、牽都不方便，又擔心任意停車會被開單、拖吊，十分困擾。

竹北市公所接獲民眾投訴後偕同地方人士會勘，高偉凱和民眾都認為，開車再去搭火車的人應該很少，現實上也常見許多汽車空位，建議將部分汽車格改成機車格。

不過，市公所主秘張錦河表示，公所綜合評估，可能有不少沒搭火車的民眾，將機車長期停放在此，加上東站現有鐵路局委外的機車收費停車場；一旦西站也採使用者付費的方式，佔用車格的機車應該就會消失。

另公用事業課說，目前竹北車站西站廣場，機車有376格，汽車有173格，汽、機車清楚分兩邊停放，自成完整區塊；若部分汽車格改成機車格，恐造成停車動線混亂且無法兼顧整體景觀。

市公所表示，公所最近將開會討論研擬草案，委託廠商試辦機車停車收費，費率尚待討論，經公告及招標等相關程序，最快明年中旬才會上路；屆時，再視實際停車需求，適度調整車格。

廣告
  • 民眾反應，騎機車去竹北車站搭車，但西站廣場的機車格幾乎停滿，經常找不到位置停放。（記者廖雪茹攝）

    民眾反應，騎機車去竹北車站搭車，但西站廣場的機車格幾乎停滿，經常找不到位置停放。（記者廖雪茹攝）

  • 台鐵竹北車站西站（後站）民眾建議將台鐵竹北車站西站的部分汽車格改為機車格，以解決機車無處可停的問題；但竹北市公所綜合評估佔用車格多等因素，研擬委託試辦機車停車收費。（記者廖雪茹攝）

    台鐵竹北車站西站（後站）民眾建議將台鐵竹北車站西站的部分汽車格改為機車格，以解決機車無處可停的問題；但竹北市公所綜合評估佔用車格多等因素，研擬委託試辦機車停車收費。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車 機車格 竹北車站 長期停放
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：竹北車站西站機車位不夠 公所擬試辦停車收費來增進利用率


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.