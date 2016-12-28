竹北車站西站機車位不夠 公所擬試辦停車收費來增進利用率

2016-12-28 15:45

［記者廖雪茹／新竹報導］台鐵竹北車站西站（後站）的停車廣場，機車格一位難求，竹北市公所接獲民眾抱怨後，考量有機車長期停放、佔用車格的現象等綜合因素，研擬委託開辦停車收費，盼增進停車空間的利用率，再視停車需求調整、改善，最快明年中旬試辦。

勞動黨縣議員高偉凱表示，接獲民眾反應，騎機車去竹北車站搭車，卻經常找不到地方停放機車；西站廣場因為機車停車空間不足，常得三輛擠進兩格，停、牽都不方便，又擔心任意停車會被開單、拖吊，十分困擾。

竹北市公所接獲民眾投訴後偕同地方人士會勘，高偉凱和民眾都認為，開車再去搭火車的人應該很少，現實上也常見許多汽車空位，建議將部分汽車格改成機車格。

不過，市公所主秘張錦河表示，公所綜合評估，可能有不少沒搭火車的民眾，將機車長期停放在此，加上東站現有鐵路局委外的機車收費停車場；一旦西站也採使用者付費的方式，佔用車格的機車應該就會消失。

另公用事業課說，目前竹北車站西站廣場，機車有376格，汽車有173格，汽、機車清楚分兩邊停放，自成完整區塊；若部分汽車格改成機車格，恐造成停車動線混亂且無法兼顧整體景觀。

市公所表示，公所最近將開會討論研擬草案，委託廠商試辦機車停車收費，費率尚待討論，經公告及招標等相關程序，最快明年中旬才會上路；屆時，再視實際停車需求，適度調整車格。