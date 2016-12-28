霧峰陶瓷工廠氣爆 老闆全身30％燒傷送醫
2016-12-28 15:28
〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰一家陶瓷工廠，今天上午11點多正在進行燒窯作業時，林姓老闆聽到瓦斯外洩的「嘶！嘶！」聲音，趕緊上前想關掉瓦斯，沒想到才剛走到瓦斯桶前，就傳出轟然巨響發生氣爆，林男被震趴倒地，手、臉﹑腳約30%面積2度燒傷，鐵皮工廠也起火燃燒，在場的兒子趕緊打電話報案送醫，目前仍在醫院治療中。
台中市消防局今天上午11時17分接獲報案，指稱霧峰民生路發生工廠火警，立即派遣霧峰、仁化、國光及19甲等分隊，40多名消防人員到場滅火，到場時才發現是一家在吉峰東路70巷內的燒窯工廠發生氣爆，鐵皮廠房並起火燃燒，趕緊出水灌救，並將全身頭、手、腳約30%燒傷，視力模糊的林姓老闆（56歲）送醫急救，火勢約在10多分鐘就撲滅。
意外發生時在場的林姓老闆兒子，心有餘悸向記者表示，今天早上11點多和爸爸在鐵皮工廠的客廳泡茶聊天，突然聽到一旁正在作業的燒窯廠房傳出瓦斯外洩的「嘶！嘶！」聲響，爸爸聽到快速起身到隔壁廠房想關掉瓦斯，沒想到才剛靠近，就發生瓦斯氣爆。
林男兒子表示，爸爸被瞬間氣爆震趴倒地，背部外套還冒煙，趕緊將他拉出來，發現整個手臂都燒傷脫皮，趕緊打119報案，因實在太突然，真的嚇壞了。
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