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上班族償賭債 成立大麻工廠「南種北賣」

2016-12-28  15:46

〔記者王冠仁／台北報導〕38歲男子陳青原本是一般上班族，但是他喜歡在網路上玩職棒簽賭，先後積欠3百多萬元賭債；他缺錢孔急，透過網路認識住在新北市三重區的男子王正奇（28歲），得知王有管道可以取得大麻種子。

陳為還債，約在半年多前夥同王成立大麻工廠，由王取得大麻種子後，再交由住在台中市大肚區的陳栽種。陳在承租套房內架設紫光燈、生長棚、除溼機等物品，讓大麻快速生長，待大麻生長完成後再取下風乾，製成乾燥大麻葉、大麻花再交由王拿去雙北地區販售。

台北市毒品查緝中心佈線追查，22日驅車前往台中要逮陳，雖然已鎖定他行蹤但仍不知詳細地點。所幸，陳栽種時必須保持通風，濃厚的大麻味從窗戶流竄，引來大樓管委會多次抗議；當員警在陳嫌住處附近查訪時，大樓管委會告訴警方大麻味一事，讓警方順利逮到他，隨後也前往三重逮到王。

警方說，在陳住處內共查獲大麻成株197株、插株培養株7株、培養土、肥料等物品，該批大麻是毒品查緝中心成立以來查獲最大量的大麻，換算市價約1千多萬；陳嫌栽種約半年，大麻至少能夠收成2次，恐怕已有不少大麻被賣出。警方除將2人依毒品罪嫌送辦，也將深入追查毒品的上下游去向。

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  • 陳嫌在公寓內栽種大麻。（記者王冠仁翻攝）

    陳嫌在公寓內栽種大麻。（記者王冠仁翻攝）

  • 陳嫌在公寓內栽種大麻，還用紫光燈加速生長。（記者王冠仁翻攝）

    陳嫌在公寓內栽種大麻，還用紫光燈加速生長。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方查扣近2百株大麻。（記者王冠仁攝）

    警方查扣近2百株大麻。（記者王冠仁攝）

  • 用來風乾大麻的設備。（記者王冠仁攝）

    用來風乾大麻的設備。（記者王冠仁攝）

  • 警方查扣大批栽種大麻的設備。（記者王冠仁攝）

    警方查扣大批栽種大麻的設備。（記者王冠仁攝）

  • 警方將陳（前）、王2人送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將陳（前）、王2人送辦。（記者王冠仁翻攝）

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標題：上班族償賭債 成立大麻工廠「南種北賣」


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