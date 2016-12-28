故宮噴漆情侶檔割國旗 判拘役20日

2016-12-28 16:01

〔記者王定傳／新北報導〕故宮噴漆情侶檔陳儀庭、陳妙婷對影星成龍贈送給故宮南院、12生肖獸首中的龍、馬首潑灑紅漆，檢方又查出他們倆人在去年國慶時，與徐大為、廖奕傑、吳馨恩，割壞中正橋上數10面國旗，新北地院依侮辱國旗罪判5人各拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

每年國慶日，連接台北市及新北市的中正橋上，都會插滿慶祝用的國旗，去年國慶日凌晨3時許，陳妙婷、陳儀庭、徐大為、廖奕傑、吳馨恩等5年輕男女身著黑衣，在橋邊持美工刀、剪刀割壞數10面國旗、折斷旗桿數根後，隨即快閃離去，民眾目擊橋上出現「割旗怪客」報案，新北地檢署依侮辱國旗罪嫌將陳女等5人起訴，並聲請簡易判決處刑。

5人坦承犯行，供稱志同道合，於臉書相約在國慶日割國旗，口徑一致地說：「國旗是國民黨的黨旗」、「國旗是黨國餘孽，根本不該存在這塊土地上」。