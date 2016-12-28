| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新莊驚傳瓦斯外洩！ 警消現場灑水警戒 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

故宮噴漆情侶檔割國旗 判拘役20日

2016-12-28  16:01

〔記者王定傳／新北報導〕故宮噴漆情侶檔陳儀庭、陳妙婷對影星成龍贈送給故宮南院、12生肖獸首中的龍、馬首潑灑紅漆，檢方又查出他們倆人在去年國慶時，與徐大為、廖奕傑、吳馨恩，割壞中正橋上數10面國旗，新北地院依侮辱國旗罪判5人各拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

每年國慶日，連接台北市及新北市的中正橋上，都會插滿慶祝用的國旗，去年國慶日凌晨3時許，陳妙婷、陳儀庭、徐大為、廖奕傑、吳馨恩等5年輕男女身著黑衣，在橋邊持美工刀、剪刀割壞數10面國旗、折斷旗桿數根後，隨即快閃離去，民眾目擊橋上出現「割旗怪客」報案，新北地檢署依侮辱國旗罪嫌將陳女等5人起訴，並聲請簡易判決處刑。

5人坦承犯行，供稱志同道合，於臉書相約在國慶日割國旗，口徑一致地說：「國旗是國民黨的黨旗」、「國旗是黨國餘孽，根本不該存在這塊土地上」。

廣告
  • 陳儀庭及陳妙婷。（資料照，記者吳世聰攝）

    陳儀庭及陳妙婷。（資料照，記者吳世聰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侮辱國旗罪 割國旗 獸首潑漆案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：故宮噴漆情侶檔割國旗 判拘役20日


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.