會車沒禮讓 轎車撞上計程車

2016-12-28 15:10

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名黎姓男子今日中午駕車從猴硐往瑞芳方向行駛，行經明燈路一段時，碰巧遇上林姓計程車運將要往九份行駛，兩車會車時卻發生碰撞，車頭直接撞上車頭。兩名駕駛均無明顯外傷，但為求慎重起見，仍到瑞芳礦工醫院檢視傷勢。

警方初步調查，雙車在會車時都未禮讓才會發生碰撞，目前兩名駕駛均無明顯傷勢，詳細肇事原因仍待釐清。