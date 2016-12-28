為了700元茶費 客人遭控將老闆娘踹到顱內出血
2016-12-28 16:17
〔記者林嘉東／基隆報導〕簡姓男子日前到基隆一家卡拉OK消費，嫌一杯茶700元太貴，與老闆娘發生拉扯，被控把女老闆踹到顱內出血，還摸老闆娘屁股。基隆地檢署調查後，依妨害性自主罪嫌諭知簡 5萬元交保。
檢警調查，簡姓男子12日晚間9時許至基隆市孝二路一間卡拉OK消費。
簡男坐定後，詢問50多歲蕭姓老闆娘一杯茶要多少錢？聽完蕭婦回稱「700元」，訝異回稱，怎麼那麼貴！蕭婦徐徐指出：「一杯200元，我的檯費500元」，簡男聽完後嫌貴，起身走出店外，被蕭婦攔住，蕭婦一把抓住簡的背包，要求簡付錢，雙方進一步在樓梯間發生拉扯。
蕭婦指控，簡男趁隙摸她屁股，還用腳猛踹她頭，把她踹到顱內出血，送醫急救後才脫離險境。
案發後，警方透過監視器追查，明察暗訪，掌握簡行蹤，將他拘提到案。簡否認踢蕭婦，是蕭婦自己摔落樓梯間，他更沒有摸蕭婦屁股。由於雙方各說各話，檢察官複訊後諭知簡5萬元交保。
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