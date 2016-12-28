涉違法引進胎盤素錠 日商喜萊博負責人遭搜索約談

2016-12-28 15:09

〔記者錢利忠／台北報導〕知名化妝品公司日商喜萊博，被檢舉未經主管機關核可，涉輸入含人類及動物成分的胎盤素，對外販售胎盤素錠，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，兵分2路搜索喜萊博公司日籍負責人藤本住處等多處，以被告身分約談藤本等2人，另約談2名證人，全案朝違反藥事法、化妝品衛生管理條例及偽造文書等方向偵辦。

檢調獲報，99年間，喜萊博涉引進含人類及動物成分的胎盤素錠，此部分未經過主管機關核可。檢調調查，喜萊博在各大百貨公司設有專櫃，自稱是日本第一醫學美容、水凝露等專家。