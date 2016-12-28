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W飯店小模猝死 土豪爸委律師遞狀提告

2016-12-28  14:53

〔記者邱奕統／桃園報導〕W飯店小模猝死事件，後續引起桃園市議員王浩宇連日批判質疑當事人之一的「土豪哥」父親朱仁才，擔任永平工商校董又開設制服公司，再以高價販售制服給永平工商學生，朱仁才認為王浩宇指控不實，毀損名譽，今委任律師向桃園地檢署遞狀提告。

朱仁才的委任律師張進豐上午透過助理到地檢署完成遞狀，他表示，受朱仁才委託，就其近日屢次遭受桃園市議員王浩宇利用臉書毀損名譽部分，於本日正式向桃園地檢署遞狀，提出加重誹謗罪告訴，但具體告訴事實、理由及證據，因事關偵查內容，不便公開，已提交地檢署，留待檢察官查明。

王浩宇對此在臉書轉發相關新聞並表示，「不要以為你很有錢、人脈很廣我就會害怕，我相信輿論一定會站在公平正義的這一方的」；張進豐說，提告只是要釐清事實真相，跟有錢沒錢無關。

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  • 永平工商董事長朱仁才（左）認為王浩宇指控不實，毀損名譽，今委任律師向桃園地檢署遞狀提告。（資料照，記者周敏鴻攝）

    永平工商董事長朱仁才（左）認為王浩宇指控不實，毀損名譽，今委任律師向桃園地檢署遞狀提告。（資料照，記者周敏鴻攝）

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