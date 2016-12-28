刑事局破獲藏匿苗、彰3大詐騙機房 逮22人

2016-12-28 14:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕以28歲李姓男子為首的22人詐騙集團，以「假銀行客服」及「假公安」手段欺騙對岸民眾，等有人受騙轉帳後，再由車手持銀聯卡提領贓款，警方昨日動員上百名警力，在苗栗及彰化等地搜索藏身於別墅的電信機房，帶回22人並查扣大批證物，今日訊後依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣竹南分局獲得線報，發現轄內一處社區住戶出入人員複雜，多以年輕人居多，出入皆以名車代步，顯有異常，刑事局偵七大隊深入追查，陸續查出苗栗境內3大機房，發現其中1處已結束的機房，疑為轉進西班牙詐騙機房的轉運站。

警方調查，該集團詐騙工具新穎，利用APP下載虛擬手機程式，僅以1台筆電或iPod平板手機連上耳機，便可以直接對被害人進行電話詐騙，集團為規避警方查緝，時隔1到2個月旋即變換機房據點，機房內外還設立多組監視器。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆