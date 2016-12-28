| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

刑事局破獲藏匿苗、彰3大詐騙機房 逮22人

2016-12-28  14:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕以28歲李姓男子為首的22人詐騙集團，以「假銀行客服」及「假公安」手段欺騙對岸民眾，等有人受騙轉帳後，再由車手持銀聯卡提領贓款，警方昨日動員上百名警力，在苗栗及彰化等地搜索藏身於別墅的電信機房，帶回22人並查扣大批證物，今日訊後依詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣竹南分局獲得線報，發現轄內一處社區住戶出入人員複雜，多以年輕人居多，出入皆以名車代步，顯有異常，刑事局偵七大隊深入追查，陸續查出苗栗境內3大機房，發現其中1處已結束的機房，疑為轉進西班牙詐騙機房的轉運站。

警方調查，該集團詐騙工具新穎，利用APP下載虛擬手機程式，僅以1台筆電或iPod平板手機連上耳機，便可以直接對被害人進行電話詐騙，集團為規避警方查緝，時隔1到2個月旋即變換機房據點，機房內外還設立多組監視器。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 刑事局破獲藏匿苗栗、彰化的3大詐騙機房。（記者姚岳宏攝）

    刑事局破獲藏匿苗栗、彰化的3大詐騙機房。（記者姚岳宏攝）

  • 刑事局破獲藏匿苗栗、彰化3大詐騙機房，搜出大批筆電等贓證物。（記者姚岳宏攝）

    刑事局破獲藏匿苗栗、彰化3大詐騙機房，搜出大批筆電等贓證物。（記者姚岳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙機房 詐騙集團
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：刑事局破獲藏匿苗、彰3大詐騙機房 逮22人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.