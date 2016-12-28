男子橫行竹苗涉多起案件 藏身姪女租屋遭識破
2016-12-28 14:19
〔記者許展溢／苗栗報導〕48歲鍾姓男子本月初，假裝向三灣鄉內灣村楊姓鄰長82歲妻子問路，卻闖入屋內，拿起廚房菜刀將婦人右手臂砍傷行竊，隨後逃逸無蹤，此外更涉及在竹苗等地犯下多起強盜案件。警方昨晚在鍾男姪女承租屋處將人逮捕到案，今日則帶著嫌犯到犯案地點模擬犯案過程，以釐清案情並追查所涉案件。
警方表示，18年前鍾男因犯下8件強盜案，曾入監服刑15年，才出獄不到4年，沒什麼親戚朋友，但經查鍾男跟已過世的弟弟感情很要好，推測應會與姪女聯繫，進一步追查發現該女目前無業，卻時常帶著飼養犬隻上寵物美容店，經常在頭份尚順廣場周邊出沒，相當詭異。
警方鎖定鍾女，先是查訪屋主後，得知鍾女本月4日才向他租屋，但平常卻都沒有在該處居住，本月11日，竟有一位自稱鍾女「爸爸」的中年男子，入住該租屋處，但鍾女父親早已過世，戳破兩人謊言，研判這位爸爸就是鍾嫌。
警方指出，鍾男逃逸後行蹤難以追查，一度將鍾男照片PO上網，協請網友找尋，鎖定鍾女後，才順利追查到鍾男，經連日埋伏，昨晚約6時44分前往該租屋處逮捕鍾男。
警方說，鍾男除犯下三灣內灣村強盜案外，更在頭份、南庄及新竹縣、市等地區涉多起強盜、機車竊盜等案件，目前正在進一步調查、釐清中。
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