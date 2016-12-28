| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

洋蒽「癌症」有解 田間、水份做好管理

2016-12-28  13:46

［記者黃淑莉／雲林報導］黃萎病被農民稱為洋蔥「癌症」，感染的洋蔥田完全無法收成只能耕鋤，即使噴藥、施肥都沒用，令農民傷透腦筋，朝陽科大教授張簡水紋研究團隊經過多年研究，發現只要做土壤、水質及資材管理可有效防黃萎病。

張簡水紋研究團隊、農業改良場及台塑企業今天在雲林東勢鄉的洋蔥田發表「洋蔥健康栽培」成果展，現場有黃萎病、紫斑病、炭疽病等洋蒽常見疫病介紹、感染途徑及防治方法等介紹。

農民林竹山表示，這幾年農民因黃萎病問題傷透腦筋，只要染病根本無法收成，今年梅姬颱風後疫情更嚴重，只能用「土、土、土」三字形容，他栽種3頃風災後幾乎全部耕鋤，今天的示範田也差點耕鋤，在張簡教授勸說下抱著「死馬當活馬醫」心態依照研究團隊指示方式管理，沒想到能「起死回生」，結出碩大洋蒽鱗球。

張簡水紋指出，黃萎病是洋蒽主要疫病，只要感染就無法收成，研究團隊取染病土壤檢驗及記錄農民管理方式，指導農民做好土壤、水份及資材管理，黃萎病即可克服黃萎病。

廣告
  • 洋蔥癌症黃萎病有解，朝陽科大教授張簡水紋研究團隊發現只要做好土壤、水份、資材等管理即可有效防治。（記者黃淑莉攝）

    洋蔥癌症黃萎病有解，朝陽科大教授張簡水紋研究團隊發現只要做好土壤、水份、資材等管理即可有效防治。（記者黃淑莉攝）

  • 洋蔥癌症黃萎病有解，朝陽科大教授張簡水紋研究團隊發現只要做好土壤、水份、資材等管理即可有效防治。（記者黃淑莉攝）

    洋蔥癌症黃萎病有解，朝陽科大教授張簡水紋研究團隊發現只要做好土壤、水份、資材等管理即可有效防治。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 洋蔥 炭疽病 紫斑病 黃萎病
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：洋蒽「癌症」有解 田間、水份做好管理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.