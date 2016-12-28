洋蒽「癌症」有解 田間、水份做好管理

2016-12-28 13:46

［記者黃淑莉／雲林報導］黃萎病被農民稱為洋蔥「癌症」，感染的洋蔥田完全無法收成只能耕鋤，即使噴藥、施肥都沒用，令農民傷透腦筋，朝陽科大教授張簡水紋研究團隊經過多年研究，發現只要做土壤、水質及資材管理可有效防黃萎病。

張簡水紋研究團隊、農業改良場及台塑企業今天在雲林東勢鄉的洋蔥田發表「洋蔥健康栽培」成果展，現場有黃萎病、紫斑病、炭疽病等洋蒽常見疫病介紹、感染途徑及防治方法等介紹。

農民林竹山表示，這幾年農民因黃萎病問題傷透腦筋，只要染病根本無法收成，今年梅姬颱風後疫情更嚴重，只能用「土、土、土」三字形容，他栽種3頃風災後幾乎全部耕鋤，今天的示範田也差點耕鋤，在張簡教授勸說下抱著「死馬當活馬醫」心態依照研究團隊指示方式管理，沒想到能「起死回生」，結出碩大洋蒽鱗球。

張簡水紋指出，黃萎病是洋蒽主要疫病，只要感染就無法收成，研究團隊取染病土壤檢驗及記錄農民管理方式，指導農民做好土壤、水份及資材管理，黃萎病即可克服黃萎病。