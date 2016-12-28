廢渣亂倒漁塭獲利近4億 檢方聲請沒收犯罪所得
2016-12-28 15:23
檢方指出，廢爐渣共計有14萬4700餘公噸廢渣，重量相當五分之一座101大樓，回填面積逾5萬平方公尺，差不多有7座足球場的面積，（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕焚化爐的爐渣你知道最後都上哪了嗎？國內最大焚化爐底渣再利用處理廠「映誠公司」，涉嫌違法在安南區多處魚塭傾倒廢渣，導致魚塭水樣有多處超出人體健康環境基準，檢警調查還發現，映誠公司甚至將廢渣掩埋在路底，冒充瀝青原料，向台南市政府工務局詐取貨款2千5百多萬。除此之外各地環保局也受害，廢渣廠商不法所得逼近4億，今日檢方向法院聲請宣告沒收犯罪所得。
台南地檢署於年初接獲民眾檢舉指出，安南區有多處魚塭遭人非法傾倒電弧爐渣、焚化爐底渣等事業廢棄物，檢方啟動「檢警結盟機制」，派遣警員長期跟監蒐證，檢警與環保機關在今年4月間收網，動用百餘人力兵分8路傳喚30人到案，進而查出「映誠公司」的負責人謝姓男子可能涉嫌。
檢方調查，謝與其他涉案人，因無法循合法管道去廢渣，因此將廢渣冒充天然砂混入柏油舖路，詐取公部門工程款共6千多萬元，其中有2千多萬元是台南市政府工務局工程，並且謝男等人偽造5千多筆出貨單，以廢渣回填魚塭等方式，向各地環保局詐取處理費，不法所得約3億8千1百餘萬元，涉嫌詐欺。
檢方指出，謝男等嫌犯共計收受14萬4700餘公噸廢渣，重量相當五分之一座101大樓，經查傾倒在4處，堆置回填面積逾5萬平方公尺，差不多有7座足球場的面積，檢察官依據沒收新制規定，扣押「映誠公司」及其他被告之銀行存款3千多萬元，及不動產18筆、近4千萬債權，並向法院聲請宣告沒收犯罪所得。
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