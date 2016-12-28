捷運站內隨機傷人 林姓嫌犯今遭起訴

2016-12-28 13:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕上月29日中午，台北捷運劍潭站驚傳一起隨機攻擊事件，當時正準備與母親一起去做精神醫療諮詢的林姓男子，突然暴走朝2名陌生女子揮拳攻擊，事後騎機車逃逸途中又無故毆打另名女子，當晚即遭警方逮捕，經3名被害人提告，士林地檢署今依傷害罪嫌起訴林男。

檢警調查，上月29日中午12時許，32歲的林男本與母親及醫檢師相約做精神醫療諮詢，不料他在捷運劍潭站內突然無故暴走，揮拳朝正要刷卡進站的18歲許姓女大生一陣亂打，造成許女跌倒、臉部挫傷，林母見狀忙將兒子帶開，但林男隨即又轉身朝正在講電話的37歲李姓女子揮出多拳，將李女打到腦震盪後症候群及外傷性頸部筋膜炎。

這時林男眼見捷運保全趕來，急奔出站騎機車逃逸，經過成淵高中時又停車朝走在人行道上的洪姓女子後腦連毆數下，接著再度騎車離開，警方隨即透過手機訊號尋人，當晚在雙溪公園殘障廁所內逮獲呆坐在馬桶上的林男，並查出他早在去年7月就曾發病毆打2名路人。

林男到案坦承犯行，供稱是因不滿母親強迫他就醫、吃藥才打人，也坦承自己未定時服藥，士檢今予以起訴。