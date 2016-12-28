| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

捷運站內隨機傷人 林姓嫌犯今遭起訴

2016-12-28  13:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕上月29日中午，台北捷運劍潭站驚傳一起隨機攻擊事件，當時正準備與母親一起去做精神醫療諮詢的林姓男子，突然暴走朝2名陌生女子揮拳攻擊，事後騎機車逃逸途中又無故毆打另名女子，當晚即遭警方逮捕，經3名被害人提告，士林地檢署今依傷害罪嫌起訴林男。

檢警調查，上月29日中午12時許，32歲的林男本與母親及醫檢師相約做精神醫療諮詢，不料他在捷運劍潭站內突然無故暴走，揮拳朝正要刷卡進站的18歲許姓女大生一陣亂打，造成許女跌倒、臉部挫傷，林母見狀忙將兒子帶開，但林男隨即又轉身朝正在講電話的37歲李姓女子揮出多拳，將李女打到腦震盪後症候群及外傷性頸部筋膜炎。

這時林男眼見捷運保全趕來，急奔出站騎機車逃逸，經過成淵高中時又停車朝走在人行道上的洪姓女子後腦連毆數下，接著再度騎車離開，警方隨即透過手機訊號尋人，當晚在雙溪公園殘障廁所內逮獲呆坐在馬桶上的林男，並查出他早在去年7月就曾發病毆打2名路人。

林男到案坦承犯行，供稱是因不滿母親強迫他就醫、吃藥才打人，也坦承自己未定時服藥，士檢今予以起訴。

廣告
  • 林姓男子上月突然暴走朝2名陌生女子揮拳攻擊，事後騎機車逃逸途中又無故毆打另名女子。（記者陳恩惠翻攝）

    林姓男子上月突然暴走朝2名陌生女子揮拳攻擊，事後騎機車逃逸途中又無故毆打另名女子。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害罪嫌 捷運站 毆打 毆打施暴 隨機
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：捷運站內隨機傷人 林姓嫌犯今遭起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.