怨偏心狠殺妹 李姓少年臉書曬母子溫情照

李姓少年與母親參加活動，緊摟肩臂作勢親吻。（取自李姓少年臉書）

2016-12-28 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大雅區發生未成年哥哥殺死妹妹的人倫慘劇，16歲李姓少年因為不滿14歲妹妹在客廳跳繩，竟然涉嫌持1.5公尺的角木、泡茶用的小瓦斯桶將人打死，約2個多小時後步行到附近派出所自首。從李姓少年的臉書觀察，李少大部分PO出的照片都是擺出酷酷的表情，唯一一張表情溫暖的，是擁抱媽媽、作勢親吻的合照。

綜合媒體報導，李姓少年就讀高職汽修科，臉書喜歡PO名車照片，包括一張與自家VOLVO轎車的合照，以及一張白色瑪莎拉蒂的照片，他不諱言自己是一名超跑迷。然而，李少許多照片都是酷酷、沒有笑臉的表情，讓朋友都忍不留言，「要殺人喔」。

李姓少年臉書上最溫馨的照片，是他今年4月上傳的與媽媽的合照，照片中，他摟著媽媽作勢親吻，而媽媽也舉食指貼臉裝可愛，讓好友都留言，「你媽又正又年輕，真的會被誤會是你女朋友！」而李少被捕後曾坦言，很不滿父母長期偏心妹妹，犯案動機可能與親子關係有關。