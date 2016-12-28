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霧峰陶瓷工廠氣爆 1員工二度灼傷送醫

台中市霧峰區一家陶瓷工廠，今天上午驚傳氣爆，造成一名50多歲林姓員工頭部、手腳均受到二度灼傷。示意圖，與內文無關。（資料照）

2016-12-28  13:29

〔即時新聞／綜合報導〕台中市霧峰區民生路一家陶瓷工廠，今天上午11點時左右突然發生氣爆，造成一名50多歲林姓員工頭部、手腳受到二度灼傷，燒傷面積達30%，緊急送往中山醫院大慶院區進行治療。

綜合媒體報導，台中市消防局調查，火災發生原因疑為林姓員工進行陶瓷燒接時，突然發生瓦斯氣爆，經查為燒製陶瓷的窯灶下方爐具，因不明原因起火，燃燒面積為3平方公尺，造成財物損失約5萬元，所幸案發時，現場並無其他員工，詳細起火原因，目前正在調查中。

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