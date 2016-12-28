懷疑友人偷錢 拿香爐石頭砸死他

2016-12-28 13:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣男子溫英杰懷疑在家過夜陳姓友人偷走10萬元現款，爭吵、扭打後，拿香爐朝陳男頭部猛砸，再拿石頭敲胸部與身體，最後拿刀狂刺四肢慘死，溫男逃亡後於死者頭七落網，新竹地院依重傷致死罪判刑13年。

判決書指出，家住新竹縣湖口鄉的36歲溫英杰，有竊盜、詐欺、槍砲等多項前科，5月25日懷疑在家過夜的友人38歲陳星光偷走房內現金10萬元，憤而拿香爐敲頭，再拿石頭敲胸部與身體，造成多根肋骨斷裂，接著又持刀狂刺四肢達20多刀。

警方據報到場時，陳男還能自行站立、應答，事後送醫才宣告不治，因此法官變更檢方起訴的殺人罪，改依重傷害致死罪判處徒刑13年。