週刊爆葡萄王過期品改標再賣 北檢分案偵辦

2016-12-28 13:05

〔記者錢利忠／台北報導〕健康食品大廠葡萄王集團（1707）遭《鏡週刊》報導，竟將旗下保健食品靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王等多項過期產品，回改標再上架；葡萄王今天下午2點半將在證交所召開重大訊息記者會說明；台北地檢署則已分案調查，由重案專組吉組檢察官梁光宗負責調查，案由為違反食品安全衛生管理法。

《鏡週刊》報導，葡萄王涉嫌將應銷毀的過期產品，經竄改標籤後延長有效期限，再重新包裝上架賣給消費者，包括熱銷近20年的招牌產品靈芝王也在列。

《鏡週刊》報導指出，葡萄王內部文件成品報廢報表的表單上，可以看出2012年底回收靈芝王、樟芝王等91項報廢產品，至少有靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王、UA-3美纖菌、5日窈窕短期決戰等產品，涉改標重新販售。