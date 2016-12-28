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玩臉書找到國中初戀女友 50多歲愛家男出軌了...

2016-12-28  12:21

〔記者錢利忠／台北報導〕事業有成又愛家的李姓男子，因為玩臉書找到國中時期同班的初戀黃姓女友，得知黃女守寡，竟背著妻子多次約黃女到摩鐵，重溫「初戀的美好」，黃女也每天將裸照用LINE傳給李男，數量多到李男可以拼貼製成「動態電子月曆」，某次黃女傳裸照時被李妻發現，氣得告2人妨害家庭；台北地檢署考量2人均承認出軌，昨將2人起訴。

去年間，50多歲李男玩臉書時，透過搜尋好友功能，找到他讀國中時期的黃姓初戀女友，他試探性地傳1則私密訊息給黃女，黃女發現竟是求學時期的初戀找上她，立即大方地將他加為臉書好友。

兩人透過臉書聊到求學時的歡樂時光，還回想起年少輕狂的愛戀，就此打開潘朵拉的盒子，閒聊中李男得知黃女喪偶，心生憐憫，不時給予關懷，許久沒被人捧在手掌心上呵護的黃女，逐漸將李男視為精神寄託。

戀情迅速增溫的兩人，從精神出軌演變成肉體出軌，多次背著李妻到摩鐵偷歡，還自拍性愛影片留存，無法碰面的時候，黃女就擺出各種撩人的姿勢，拍裸照傳LINE挑逗李男；李男收到黃女傳來上百張「禮物」後，還將照片拼貼製成GIF動態月曆檔案，儲存在手機中隨時欣賞。

未料，某次黃女傳裸照給李男時，李男手機沒帶在身邊，恰巧被李妻點開發現，李男不堪妻子追問，自知理虧承認出軌，他為乞求妻子的原諒，除如實交代他與黃女重逢的經過，還交出兩人自拍的性愛影片，及他所製作的黃女裸照電子動態月曆，成為通姦關鍵物證。

黃女因屢傳未到而遭通緝，到案後承認與李男發生2次性關係；檢方考量2人均已承認犯行，並有性愛影片等關鍵物證，所以將2人起訴。

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  • 已是知命之年的愛家男因為透過臉書找到國中初戀情人，竟然「凍未條」外遇，髮妻狀告後遭檢察官起訴。（情境照）

    已是知命之年的愛家男因為透過臉書找到國中初戀情人，竟然「凍未條」外遇，髮妻狀告後遭檢察官起訴。（情境照）

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