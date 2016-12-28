手機爆炸害5千坪廠房全毀？火調人員今查起火點

存放電器的鐵皮倉庫今日凌晨發生大火，5千坪廠房及電器全付之一炬。（記者曾健銘翻攝）

2016-12-28 12:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區南勢里1處儲存電器用品的鐵皮廠房，今日凌晨傳出火警，5千坪廠房以及儲存的手機、電器用品全部付之一炬，損失慘重，直到今日清晨6時許才撲滅火勢，因起火廠區存放三星手機、電器等用品，現有網友質疑，火警會不會是手機爆炸所引起？對此新北市消防局表示，今日火調人員將調查起火原因，但不排除任何可能。

據了解，該起火的倉儲為國泰集團旗下的鏮瑞物流公司，4個廠區存放日立、LG、三星等廠牌的電器用品，另還儲存手機、爐具、汽車零件，起火後快速延燒，警消表示，搶救過程中不時地傳出爆炸聲，非常駭人。

據報案員工指出，今日凌晨起火點疑似位於A廠區，該廠區內有存放三星手機、冰箱等家電用品，就有網友質疑會不會是手機爆炸釀禍？新北市消防局表示，目前現場仍在處理殘火，稍後火調人員也會進入廠區內調查，起火原因仍須釐清。