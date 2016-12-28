| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
足球》足壇年終最大獎 C羅第3度抱走年度最佳球員 寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

手機爆炸害5千坪廠房全毀？火調人員今查起火點

存放電器的鐵皮倉庫今日凌晨發生大火，5千坪廠房及電器全付之一炬。（記者曾健銘翻攝）

2016-12-28  12:11

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區南勢里1處儲存電器用品的鐵皮廠房，今日凌晨傳出火警，5千坪廠房以及儲存的手機、電器用品全部付之一炬，損失慘重，直到今日清晨6時許才撲滅火勢，因起火廠區存放三星手機、電器等用品，現有網友質疑，火警會不會是手機爆炸所引起？對此新北市消防局表示，今日火調人員將調查起火原因，但不排除任何可能。

據了解，該起火的倉儲為國泰集團旗下的鏮瑞物流公司，4個廠區存放日立、LG、三星等廠牌的電器用品，另還儲存手機、爐具、汽車零件，起火後快速延燒，警消表示，搶救過程中不時地傳出爆炸聲，非常駭人。

據報案員工指出，今日凌晨起火點疑似位於A廠區，該廠區內有存放三星手機、冰箱等家電用品，就有網友質疑會不會是手機爆炸釀禍？新北市消防局表示，目前現場仍在處理殘火，稍後火調人員也會進入廠區內調查，起火原因仍須釐清。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廠房 火警 起火
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：手機爆炸害5千坪廠房全毀？火調人員今查起火點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.