日本AV片商跨海提告盜版 光華商場3店家起訴

2016-12-28 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本240家成人色情影片商，委託「特定非營利活動法人知的財產振興協會（IPPA）」，跨海提告台灣光華商場附近3店家，指控其販賣盜版日本A片，違反《著作權法》。台北地檢署今天以A片具有原創性，且日本與台灣同為WTO成員，享有受我國《著作權法》保護之權利，依法將3店負責人起訴。

根據《蘋果日報》報導，台灣民間風行日本A片，但大多是經由非法管道取得，日本AV片商關注此一問題，今年中委託IPPA駐台辦事處，查訪台北市光華商場附近的「東京熱便利屋」、「航空版情趣DVD」、「數位夢天堂」3店，確認3店家以每片40、50元的低價販售盜版日本A片，但這些A片的正版在日本至少都要台幣1000元以上，提告違反《著作權法》。

全案調查期間，店家申辯A片沒有著作權，並質疑日本不受台灣《著作權法》保護，但檢察官認為，A片是經由編劇設計不同劇情、劇本及台詞，再經導演指導演員演出，並配合專業拍攝等，屬於具原創性的人類精神創作，且日台同為WTO成為，依WTO協定共同受彼此的《著作權法》保護，依法起訴3名業者。