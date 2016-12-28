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待決死囚增為43人 何時執行考驗民進黨政府

2016-12-28  11:57

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院待決死囚原為42人，加上今天判決死刑定讞的李宏基，目前共有43人等待執行，本案是政黨輪替後的首件死刑定讞案，未來民進黨政府是否執行死刑、何時執行，備受關注。

法務部政務次長陳明堂表示，尊重最高法院判決結果，執行死刑沒有時間表；另外，法務部已就死刑等重大爭議案件建立再審查機制，最高檢察署也已成立「爭議性死刑確定案件審議小組」，避免冤獄。

最高法院今年4月判處鄭捷死刑定讞，時任法務部羅瑩雪在政權交接前夕的5月間，對鄭捷執行死刑，當時有法界人士質疑羅瑩雪「是政治動物」、「擺明不想把鄭捷這條大魚送給新政府」，現在待決死囚又多一人，各界都關心法務部動向。

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  • 台北看守所執行死囚槍決後，看守所人員在刑場旁的地藏王像前祭拜。（資料照，記者羅沛德攝）

    台北看守所執行死囚槍決後，看守所人員在刑場旁的地藏王像前祭拜。（資料照，記者羅沛德攝）

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