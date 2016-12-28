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濫發簽證圖利 前駐越外交官遭判12年

2016-12-28  11:49

〔記者溫于德／台北報導〕外交部駐越南代表處前一等秘書蕭裕文，被查出涉嫌利用核發越南學生及外配簽證權限，圖利當地仲介曹保麟賣簽證，且個人薪資在「只進不出」情況下，竟還住得起月租7萬元的豪宅，前年7月被依圖利、財產來源不明等罪起訴。台北地院今判蕭有其徒刑12年，褫奪公權5年，可上訴。

同案被告曹保麟被控涉多個偽造文書部分，法院依法判刑2年，得易科罰金72萬，可上訴；今天兩人均到庭聆判。

判決指，蕭男上任期間，負責越南代表處簽證及面談業務，明知仲介曹男代辦的27名越南學生偽造學生財力證明與漢語水平證書等，卻為其袒護未面談審核即核發簽證；曹每件約可獲1000美元至4500美元不等金額代辦費；此外，一旦學生順利入學，曹會再向入學學校收取學費的10％、約新台幣2000元至3000元不等的仲介費。不法所得由蕭、曹朋分。

檢調偵辦期間，另也發現蕭男帳戶從來只進不出，蕭的33個月房租約7萬5885餘元美金（約台幣243萬多元），卻不是從蕭的薪資帳戶支付；另蕭也在越南購入83個LV皮件，價值約達12億元越幣，也無法提出合理說明；前年7月29日，檢方分別依貪污治罪條例圖利及財產來源不明罪起訴蕭男，依偽造文書等罪起訴曹保麟，今天宣判。

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  • 外交部前駐越南一級秘書蕭裕文（右）。（資料照）

    外交部前駐越南一級秘書蕭裕文（右）。（資料照）

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標題：濫發簽證圖利 前駐越外交官遭判12年


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