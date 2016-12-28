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林口物流廠房暗夜陷火海 4員工驚險逃命

工廠內儲藏大量電器用品，火勢猛烈照亮夜空。（記者曾健銘翻攝）

2016-12-28  11:26

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區南勢里一處物流公司的鐵皮廠房，今日凌晨1點50分突然冒出火舌，當時正在作業的4名員工發現工廠內竄出濃煙，嚇得奪門而出，但倉庫內全都是手機、家電等易燃性的電器用品，工廠頓時陷入一片火海，火勢照亮夜空，看起來觸目驚心。

新北市、台北市、桃園等3縣市派遣近300名消防員到場灌救，將近5小時才將火勢撲滅，警消初步調查，火警燃燒面積將近5千坪，廠房與貨品付之一炬，損失難以估計，目前警消人員正在調查起火點，詳細起火原因仍待調查。

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  • 警消破壞鐵捲門搶救。（記者曾健銘翻攝）

    警消破壞鐵捲門搶救。（記者曾健銘翻攝）

  • 工廠內儲藏大量電器用品，火勢猛烈，警消射水灌救。（記者曾健銘翻攝）

    工廠內儲藏大量電器用品，火勢猛烈，警消射水灌救。（記者曾健銘翻攝）

  • 工廠內儲藏大量電器用品，火勢猛烈。（記者曾健銘翻攝）

    工廠內儲藏大量電器用品，火勢猛烈。（記者曾健銘翻攝）

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