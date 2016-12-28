妻提離婚疑外遇 醋夫殺妻重判15年

2016-12-28 11:11

〔記者楊國文／台北報導〕新北市府臨時僱員郭長賜，因懷疑妻子外遇又提離婚，跑到妻子經營的卡拉OK店，發現妻子疑似外遇對象也在店內，竟醋勁大發，當場拿刀狂刺妻子5刀致死，郭男則自殘捅肚3刀，趴臥妻子身上，所幸獲救脫離險境，高等法院審酌郭男認罪且自殘，認定良心未泯，今日依家暴殺人罪判他15年徒刑。可上訴。

在押的郭長賜今日出庭聆判，獲悉判15年後，向合議庭深深一鞠躬，還押時，本報記者詢問是否上訴，郭不發一語並轉頭避開鏡頭，步上囚車。

判決指出，郭長賜（54歲）是新北市中和區公所臨時僱員，負責駐守中和區四號公園，他與經營卡拉OK店的游姓妻子（53歲）認識多年，去年4月公證結婚。

婚後，郭男常常抱怨游女與客人互動過於親密，兩人為此多次爭吵，游女受不了，去年11月提出離婚，但郭男懷疑妻子有外遇，去年12月兩人又再發生肢體衝突，游女指控郭男動粗，到警局提告傷害並聲請保護令。

今年1月28日上午，郭男約游女到新北地檢署撤告，游女順勢要求離婚並提出和解書，郭男拒絕簽字，兩人不歡而散。

隔天，郭男跑到游女在新北市中和區經營的卡拉OK店找她，發現游女疑似外遇客人也在店內，兩人吵了起來，郭男暴怒下跑到廚房拿了一把水果刀，無視店內有10多名客人，朝游女猛砍、亂刺5刀，直到她倒臥血泊，他再持刀朝自己腹部刺了3刀，結果游女傷重不治，郭男則獲救。

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