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地表最強飯局妹 周刊爆：身價數十億LV合夥人也暈船

飯局妹娜塔莎以假交往真詐財的方式，坑殺多名富商，遭忍無可忍的港商報警踢爆。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

2016-12-28  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕27歲「飯局妹」娜塔莎遭香港金融界CEO報警踢爆，是假交往真詐財的「剝皮妹」，他兩年來付出2500萬元在娜塔莎身上，卻發現她同時向其他男子行騙。有媒體進一步披露，娜塔莎交際手腕之靈活，堪稱「地表最強飯局妹」，連身價數10億的LV合夥人孫瑞鴻，都曾經與之交往。

根據《周刊王》報導，檢警調查，娜塔莎原本是便服酒店的高檔女公關，專門陪富商吃飯玩樂，後來變成專門假交往真詐財的「常業坑殺軍團」，背後疑似還有金融圈高階人士操盤，一群紅粉兵團會在固定的時間地點聚會研習。

據指出，曾經被娜塔莎攀上的豪紳，還包括出身台南的欣賀服飾公司創辦人孫瑞鴻，她曾被孫帶著搭私人專機，與一票企業家同遊新加坡。孫瑞鴻年輕時學習服裝設計，後來在台北市林森北路開服飾店，打造出卓雅（JORYA）、恩曼琳（ANMANI）兩個品牌，號稱「小三與酒店小姐的最愛」，吸引全球最大精品集團LVMH投資合夥。

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