台東市新生公園 遊民BB槍滋事

台東警方從鍾男身上找到一把無殺傷力的BB槍。（記者王秀亭翻攝）

2016-12-28 10:44

［記者王秀亭／台東報導］時常在台東市新生公園遊蕩的鍾姓男子，昨天晚間與眭姓友人發生口角，竟拿出BB槍打，並以不明鈍器將眭男毆傷，台東警方獲報後趕抵現場，最後在附近超商找到鍾男，帶回警局並移送法辦。

台東警分局表示，鍾姓男子有多項刑事案件，無固定工作，居無定所，時常在新生公園遊蕩。

遭到毆打的眭男說，只是和鍾男講話，想不到鍾男一言不和就拿起身邊的槍，用槍柄往我的頭敲。

由於新生公園是民眾進出頻繁的公共場所，台東警方出動快打部隊到場處理，鍾男帶回分局後，其所攜的BB槍並無殺傷力，依傷害罪移送台東地檢署偵辦。