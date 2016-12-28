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搶郵局開槍射櫃台 叔侄落網供稱缺錢犯案

歹徒持槍畫面。（記者廖淑玲翻攝）

2016-12-28  10:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一名蒙面男子昨天下午持槍搶郵局，歹徒搶不到錢，氣得朝行員開了1槍，只打中櫃檯後逃逸，雲林警方漏夜追捕，今天凌晨逮捕持槍行搶的廖威勝及接應的廖健富叔侄，查獲改造90手槍1支、子彈4顆。平日打零工維生的廖男坦承因年關缺錢才行搶，全案宣告偵破，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜等罪移送。一天之內破獲郵局搶案，讓民眾年關安心，緊鄰郵局的國小師生及家長都鬆了一口氣。

昨天下午3點左右，一名蒙面男子從虎尾糖廠旁民主路步行走進距離不到200公尺的安慶郵局，闖入後持槍喝令行員「拿錢出來」，當時行員隨即蹲下櫃檯並按下警鈴，歹徒原本還要強行進入櫃檯內側，所幸郵局進出都有上鎖，歹徒不得其門而入加上警鈴大作，氣得朝櫃檯開了一槍，隨即奪門而出往虎尾科技大學方向逃逸，行搶前後不到一分鐘，幸當時郵局內沒有其他民眾，無人受傷。

案發後，虎尾分局與雲林縣警察局刑警大隊及刑事局中部犯罪打擊中心第6大隊第3隊組成專案小組，雲林縣警察局長黃明昭全程坐鎮，警方積極調閱監視器影像，抽絲剝繭，進一步查獲有接應車輛，以車追人，循線查獲主嫌廖威勝（32歲）及負責接應的廖健富叔姪2人到案，並起出作案用改造90手槍1支、子彈4顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

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  • 歹徒進入郵局畫面。（記者廖淑玲翻攝）

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  • 虎尾分局長偵查隊長楊志盛說明偵辦過程。（記者廖淑玲攝）

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  • 郵局搶案主嫌廖威勝落網。（記者廖淑玲攝）

    郵局搶案主嫌廖威勝落網。（記者廖淑玲攝）

  • 負責接應搶嫌的廖健富（中）一併落網。（記者廖淑玲攝）

    負責接應搶嫌的廖健富（中）一併落網。（記者廖淑玲攝）

  • 警方在廖男租屋處查獲手槍及子彈。（記者廖淑玲翻攝）

    警方在廖男租屋處查獲手槍及子彈。（記者廖淑玲翻攝）

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