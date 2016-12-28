生意差欠債百萬 水果攤商開賓士車搶銀行
警方在某家KTV的地下停車場找到犯嫌駕駛的賓士車。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名水果攤商張訓承，因生意差導致欠債上百萬元，由於年關逼近，債主討債孔急，他駕駛一輛新車價320多萬元的賓士車，戴口罩提著內有西瓜刀的公事包，於昨天傍晚4時49分，闖入中國信託銀行北台中分行，向女行員示意搶劫，待女行員把10萬元鈔票丟入公事包內，張嫌趕緊逃逸，過程僅約20秒，台中市警局動員全市線上警力找車，昨天深夜11時許在一家KTV將他逮捕，他後悔說，早知道就把賓士車拿去賣，不用開賓士車去搶銀行了。
台中市警局第二分局偵查隊調查，大學畢業35歲的張嫌，目前單身，在台中市南區經營水果攤，因生意差而欠債上百萬元，近日債主討錢孔急，他心一橫，打算搶銀行，昨天下午他開著賓士R350豪車，在台中市區內尋找作案目標，此車新車價超過320萬元，他去年用80萬元購入，出廠時間是2006年，目前二手車價60萬至70萬元。
昨天下午4時許，各銀行陸續關門，他開車到北區育才北路旁，見中國信託銀行北台中分行即將關門（下午5時停止營業），把西瓜刀塞入公事包後，戴著口罩進入銀行，當時銀行鐵門正要拉下，1樓的保全問他「有事嗎？」，他答覆說，「我要存錢」，保全遂不再詢問，也沒有攔阻。
此時，有一女行員上樓，他跟著女行員上樓並進入櫃臺內，當時2樓儲匯部門沒有客戶，僅有約5位女行員算帳中，張嫌把公事包打開，亮出西瓜刀，用手指頭比著櫃臺的一大堆鈔票，又比一下公事包，示意女行員把鈔票放入公事包，女行員相當緊張，趕緊把一捆鈔票10萬元丟入公事包，張嫌也相當緊張，得手立即逃逸，搶劫過程僅約20秒，張嫌未發一語，只用手勢示意。
張嫌開著賓士車，償還李姓朋友4萬元及另一年籍不詳朋友5萬元，剛好一位朋友找他喝酒唱歌，他遂跟著友人去唱歌。
中市警局二分局接獲通報，發現張嫌的賓士車案發前在銀行周圍繞了數圈，從車牌鎖定張嫌涉案，但張嫌卻不在家，立即通報全市線上警力搜尋，深夜11時許在台中市中區一家KTV的地下停車場找到賓士車，進而在11時38分，距離案發不到7小時逮捕他，當時嫌犯身上僅剩6200元。
警方問他為何開自有的賓士車搶銀行，張嫌說，他相當後悔，如果把賓士車拿去賣，至少可賣得幾十萬元還債，不需要開賓車去搶區區10萬元，不過，警方懷疑他「捨不得」這輛豪車，全案依強盜罪法辦。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「不該讓他教化！」 刺殺前妻又殺女 狠父死刑定讞
- 生意差欠債百萬 水果攤商開賓士車搶銀行
- 手機爆炸害5千坪廠房全毀？火調人員今查起火點
- 釣客沒穿救生衣 新北最高罰90萬
- 日本AV片商跨海提告盜版 光華商場3店家起訴
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- （更新）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 北京地鐵 8人喝農藥自殺
- 日職》郭俊麟拚經典賽 西武職員點出隱憂
- 謝忻新年想登高 自備威而鋼
- 都更獎勵擬再放寬 地政司前官員指出困境…
- 「得來不易的幸福」 陳妍希10天沒洗頭也甘願
- 台鐵旅人鐘塔 板橋車站新亮點
- 與立委餐敘 蔡英文：明年也是辛苦的一年
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 台日4大火球潛力股╱大谷、土虱一飛沖天 森榮鴻奮起直追
- 修法改革協會 立院今審議
- 中職》球員工會伸援手 將幫助麟洛兩青少棒球員
- 雪橇亞錦賽鍍銅 連德安「滑」出紀錄
- 退輔會持有股份轉給黨營事業 綠質疑盜賣
- 名嘴自認「青蚵嫂」 瘋狂爆料不忘自貶身價
- 提高北農使用費3600萬 柯：尊重議會決定
- 北市友善狗狗公車 元旦起試辦
- 丘沁偉不爽出輯發行被擋 槓上經紀人
- 調查：台灣家族企業僅 9％做好接班計畫
- 《中英對照讀新聞》Arctic heatwave could break records 北極熱浪恐破紀錄
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- MLB》皇家媒體向建仔致敬 「他可以表現更好」
- 歐巴馬自誇再選會贏 被川普打臉
- 炊粉又可改米粉？ 業者怨擾民
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 鼓勵用戶多活動 Apple Watch新年釋出新成就獎章
- 雙手後背合十 8旬翁秀瑜伽功力
- 暫棲業餘累積實戰 森榮鴻再出發
- 屏東民宅火警 3女一把拉出受困老伯
- 女星搞胖老公 天天使出這招
- 世大運開閉幕 爆電力不夠用
- 光復中學》介紹詞「珍惜民主」 扮納粹「詞不達意」
- 樂活有機農園 議員質疑賠錢開發
- 規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
- 傳承苗栗火旁龍文化 國立聯合大學組龍隊
- 散裝蛋包材新制上路 縣府展開稽查
- 南韓大鐘獎 李炳憲獨撐場
- 陳玉勳被問《健忘村》遭抵制 李烈機智解圍
標題：生意差欠債百萬 水果攤商開賓士車搶銀行
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email