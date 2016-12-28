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生意差欠債百萬 水果攤商開賓士車搶銀行

警方在某家KTV的地下停車場找到犯嫌駕駛的賓士車。（記者張瑞楨翻攝）

2016-12-28  10:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名水果攤商張訓承，因生意差導致欠債上百萬元，由於年關逼近，債主討債孔急，他駕駛一輛新車價320多萬元的賓士車，戴口罩提著內有西瓜刀的公事包，於昨天傍晚4時49分，闖入中國信託銀行北台中分行，向女行員示意搶劫，待女行員把10萬元鈔票丟入公事包內，張嫌趕緊逃逸，過程僅約20秒，台中市警局動員全市線上警力找車，昨天深夜11時許在一家KTV將他逮捕，他後悔說，早知道就把賓士車拿去賣，不用開賓士車去搶銀行了。

台中市警局第二分局偵查隊調查，大學畢業35歲的張嫌，目前單身，在台中市南區經營水果攤，因生意差而欠債上百萬元，近日債主討錢孔急，他心一橫，打算搶銀行，昨天下午他開著賓士R350豪車，在台中市區內尋找作案目標，此車新車價超過320萬元，他去年用80萬元購入，出廠時間是2006年，目前二手車價60萬至70萬元。

昨天下午4時許，各銀行陸續關門，他開車到北區育才北路旁，見中國信託銀行北台中分行即將關門（下午5時停止營業），把西瓜刀塞入公事包後，戴著口罩進入銀行，當時銀行鐵門正要拉下，1樓的保全問他「有事嗎？」，他答覆說，「我要存錢」，保全遂不再詢問，也沒有攔阻。

此時，有一女行員上樓，他跟著女行員上樓並進入櫃臺內，當時2樓儲匯部門沒有客戶，僅有約5位女行員算帳中，張嫌把公事包打開，亮出西瓜刀，用手指頭比著櫃臺的一大堆鈔票，又比一下公事包，示意女行員把鈔票放入公事包，女行員相當緊張，趕緊把一捆鈔票10萬元丟入公事包，張嫌也相當緊張，得手立即逃逸，搶劫過程僅約20秒，張嫌未發一語，只用手勢示意。

張嫌開著賓士車，償還李姓朋友4萬元及另一年籍不詳朋友5萬元，剛好一位朋友找他喝酒唱歌，他遂跟著友人去唱歌。

中市警局二分局接獲通報，發現張嫌的賓士車案發前在銀行周圍繞了數圈，從車牌鎖定張嫌涉案，但張嫌卻不在家，立即通報全市線上警力搜尋，深夜11時許在台中市中區一家KTV的地下停車場找到賓士車，進而在11時38分，距離案發不到7小時逮捕他，當時嫌犯身上僅剩6200元。

警方問他為何開自有的賓士車搶銀行，張嫌說，他相當後悔，如果把賓士車拿去賣，至少可賣得幾十萬元還債，不需要開賓車去搶區區10萬元，不過，警方懷疑他「捨不得」這輛豪車，全案依強盜罪法辦。

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  • 警方在KTV地下停車場找到賓士車，逮捕當時正跟朋友在唱歌的張姓嫌犯（圖左）。（記者張瑞楨翻攝）

    警方在KTV地下停車場找到賓士車，逮捕當時正跟朋友在唱歌的張姓嫌犯（圖左）。（記者張瑞楨翻攝）

  • 張姓嫌犯稱自己很後悔，早知道就把賓士車賣掉還債。（記者張瑞楨攝）

    張姓嫌犯稱自己很後悔，早知道就把賓士車賣掉還債。（記者張瑞楨攝）

  • 從銀行附近的監視器影像中，可以看見張姓嫌犯把賓士車違規停在路口，徒步下車搶銀行。（記者張瑞楨翻攝）

    從銀行附近的監視器影像中，可以看見張姓嫌犯把賓士車違規停在路口，徒步下車搶銀行。（記者張瑞楨翻攝）

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標題：生意差欠債百萬 水果攤商開賓士車搶銀行


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