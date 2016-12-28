週刊爆葡萄王疑賣過期食品 北檢分案調查

葡萄王集團遭週刊報導指出，疑似販售過期健康食品。台北地檢署今天表示，已收到相關檢舉文件並分案調查。（圖截自葡萄王官網）

2016-12-28 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕以飲料康貝特及靈芝王等健康食品走紅的葡萄王集團，今天有週刊報導指出，疑似販售過期健康食品。台北地檢署今天表示，已收到相關檢舉文件並分案調查。

據《鏡週刊》報導，葡萄王集團疑似將過期產品回收，並竄改標籤延長有效期限後再上架，疑被改標的產品包括靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王等6項產品，總數近20萬顆，可能都已流入市場。

另外，據《中央社》報導，台北地檢署今天表示，之前已收到相關檢舉文件並分案調查，是否涉及偽造文書、食品安全衛生管理法等罪名，還要進一步釐清查證。