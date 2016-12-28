朱仁才提告 王浩宇回嗆：不要以為你有錢我就怕

王浩宇遭朱仁才正式提告。（左圖記者周敏鴻攝；右圖擷取自王浩宇臉書粉絲團）

2016-12-28 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓女子命案，永平工商校董朱仁才之子朱家龍，涉嫌訂房間開毒品性愛派對，引發社會關注。桃園市議員王浩宇爆料，朱家令人驚訝的財富，就是靠朱仁才給永平制服訂定萬元左右的不合理高價，從數千名學生的身上盤剝。對此，朱仁才的委託律師張進豐，今天正式到桃園地方法院提出告訴。

綜合媒體報導，張進豐今在桃園地方法院表示，受當事人朱仁才先生委託，就其近日屢次遭受桃園市議員王浩宇利用臉書毀損名譽部分，於本日正式向桃園地檢署遞狀，提出加重誹謗罪之告訴。

對此，王浩宇在臉書轉發相關新聞並表示，「不要以為你很有錢、人脈很廣我就會害怕，我相信輿論一定會站在公平正義的這一方的。」王浩宇昨日才到警局尋求保護，因為他接獲線報稱有人會到他服務處丟汽油彈。