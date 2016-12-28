釣客沒穿救生衣 新北最高罰90萬
2016-12-28 10:07
〔記者吳昇儒／新北報導〕東北角及北海岸是熱門的磯釣場地，但卻不時發生釣客意外落海或遭異常長浪捲走溺斃的案件。新北市政府於99年（台北縣時期）起就明訂強制釣客穿著救生衣，否則將開罰5千元，103年調高至5千元到2萬5千元，今年年中又將罰金調高，如未依規定穿著救生衣將開罰3萬元以上、90萬元以下罰鍰。本月初也已經祭出2張罰單，有兩名釣客挨罰，金額待裁定。
新北市消防局第六大隊指出，釣客穿著救生衣若不幸落水，可以大幅增加獲救率，呼籲民眾釣魚一定要穿救生衣；若忘記帶或是嫌攜帶不方便，也可以到東北角、北海岸周邊的消防分隊、岸巡安檢所、派出所免費借用。
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