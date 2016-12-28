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搶劫江蕙匪好色 週刊爆：警偽裝「外送茶」逮人

2016-12-28  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕歹徒日前闖入台語歌壇天后江蕙之弟淡水住家搶劫，不只自幼智能受損的50歲江蕙胞弟，被毒打到頭破血流，江蕙自己也在搏鬥中受到刀傷。警方緝凶時，鎖定曾在楓丹白露社區擔任清潔工的58歲男子陳金標，利用對方性好漁色的習性，偽裝成網路應召站，用LINE與之接觸誘他現身。

根據《壹週刊》報導，江蕙遭劫後隨即報案，警方鎖定剛出獄不到半年、曾在楓丹白露工作的陳金標，由於陳男個性嗜賭好色，警方於是透過line偽裝成「外送茶」應召站，向陳金標傳訊「優質乳牛，服務滿意」、「全套只要3000到5000元」，希望引蛇出洞，但沒想到陳居然不為所動。

放棄色誘的警方，最後靠著手機訊號鎖定位置上門逮人，於本月21日包圍萬華區一棟民宅，逮捕正在打麻將的陳金標，而陳在被押解回警局的過程中，還不斷裝傻說，「找我有什麼事嗎？」、「倒底是什麼案子，也要先告訴我一下啊！」行徑十分狡猾。

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  • 58歲男子陳金標犯下闖入歌后江蕙之弟家中打人搶劫的罪行。（資料照，記者游承霖攝）

    58歲男子陳金標犯下闖入歌后江蕙之弟家中打人搶劫的罪行。（資料照，記者游承霖攝）

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