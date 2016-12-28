澎湖史上罷工首例 公車司機拒簽到靜坐抗議
2016-12-28 09:31
澎湖車管處企業工會成員移師調度站，持續靜坐抗議。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖史上首次罷工、又是大眾運輸公車司機集體罷駛，縣府今日一早緊急調度9部遊覽車支援，維持18班學生專車正常運作，工會發動會員靜坐抗議，澎湖縣長陳光復也坐鎮車管處，指示以維持交通運輸順暢為首要之務。
針對澎湖車管處企業工會昨晚以爭取同工同酬、年終獎金、離島加給、子女教育、生育及婚喪補助金為由，進行罷工投票，以壓倒性票數通過，並決議自即日起無限期罷工一事，縣府漏夜調度遊覽車支援，以路線長短，一部600至1500元不等價格，維持學生班車正常運作，其餘班次則減班因應，每天公車班次為187班。
今日原定上班34名駕駛中，有14人簽到上班，車管處調度9部遊覽車支援；企業工會也發動反制，上午5時占據發車場，阻止上班司機發車，勞動黨新竹縣議員高偉凱與台南市產業總工會秘書長黃育德，也專程跨海抵澎聲援，警方出動72名警力在現場維持秩序，車管處則另行調度13部車由其他地點發車，因此並未延誤發車時間。
陳光復也偕同秘書長胡流宗、警察局長劉祥浤等人，前往車管處坐鎮，並對罷工司機柔性喊話，希望以民眾交通權利為重，他強調，澎湖公車司機待遇已是全台最高，也未超時，薪水待遇已不斷提高，有4萬多元，一切依照勞工契約走，呼籲罷工司機儘快返回工作崗位，否則將依勞工契約及工作準則處理，縣府態度趨於強硬。
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