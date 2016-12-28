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離奇！上月酒駕衝撞警遭開槍 男子自撞山壁亡

翁男駕車自撞山壁亡。（記者陳薏云翻攝）

2016-12-28  08:53

〔記者陳薏云／台北報導〕今凌晨0時許，新北市新店區新烏路二段發生一起死亡車禍，42歲翁姓駕駛疑似過彎車速過快，自撞山壁，經搶救後仍宣告不治，離奇的是，自撞死亡的翁男，一個月前曾在新店區北新路一段88巷口衝撞保安大隊警察，遭連開6槍並擊中左大腿髖關節處，當時命大逃過一劫，今則遇劫難逃，詳細車禍原因仍待釐清。

上月26日晚間，42歲翁男酒後駕車，在新北市新店區二度衝撞警方後，遭警方開6槍，其中1槍打中左大腿髖關節處，當時緊急送醫，並無生命危險。

據了解，翁男為烏來區泰雅族原住民，育有一女，平日以打零工維生，約兩個禮拜前康復出院，今開著車行經新烏路往台北方向行駛，疑似過彎車速過快自撞邊坡山壁，車頭完全撞爛，翁男因此受困車內。

警消到場後將車門撬開，終於將翁男拉出，但翁男已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治，警方調查，翁男無酒駕，詳細車禍原因仍待釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 翁男駕車自撞山壁亡。（記者陳薏云翻攝）

    翁男駕車自撞山壁亡。（記者陳薏云翻攝）

  • 翁男駕車自撞山壁，警消緊急將其送醫。（記者陳薏云翻攝）

    翁男駕車自撞山壁，警消緊急將其送醫。（記者陳薏云翻攝）

  • 42歲翁男，上月26日在新北市新店區二度衝撞警方後，遭警方開6槍，其中1槍打中翁男左大腿髖關節處。（記者陳薏云翻攝）

    42歲翁男，上月26日在新北市新店區二度衝撞警方後，遭警方開6槍，其中1槍打中翁男左大腿髖關節處。（記者陳薏云翻攝）

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