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護江蕙害警「豬八戒照鏡子」？傳他下指導棋

侯友宜表示，有提醒同仁要注意偵查不公開原則。（資料照，記者方賓照攝）

2016-12-28  07:54

〔即時新聞／綜合報導〕天后江蕙位於淡水的家被搶，外界本來以為早已搬離該處的江蕙應該沒受到波及，但在嫌犯落網後，她自爆當時也在現場，震驚各界，傳出當時新北市長侯友宜曾對淡水警方下封口令，並通融江蕙的提告筆錄到地檢署時才製作。

《周刊王》報導，侯友宜得知案子牽扯到江蕙，立刻要求新北警察局長胡木源和淡水警方需照程序處理，並遵守偵查不公開原則，避免嫌犯落網前橫生枝節。在嫌犯落網後，侯友宜親赴淡水分局，肯定及嘉勉警員這段時間的辛勞辦案，致贈破案茶給有功人員。

因為江蕙自爆，讓淡水警方被媒體罵翻，有警員私下表示：「既然要封口就從頭封到尾，抓到人後江蕙在臉書自爆，害我們被媒體圍剿，根本豬八戒照鏡子裡外不是人。」

針對下令封口一事，侯友宜表示，沒有受到江蕙的請託，但因之前W飯店案信義分局長被檢察官以洩密罪約談，認為此為重大矚目和社會案件，才會提醒同仁要注意偵查不公開原則。侯友宜強調，他沒有介入該案，而且封口令和偵查不公開是兩回事，不能混為一談。

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