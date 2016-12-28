| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
被爆賭運彩輸千萬 謝維洲透過臉書回應… BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

虎尾郵局搶案 嫌犯落網

2016-12-28  07:21

［記者廖淑玲／雲林報導］一天內破案！虎尾安慶郵局搶犯落網！

持槍蒙面男子昨天下午搶劫虎尾糖廠旁安慶郵局，由雲林警方漏夜追捕，今天凌晨將廖姓男子逮捕到案，上午10點虎尾警分局將對外說明案情及警方偵辦過程。

廣告
  • 持槍搶郵局的廖姓男子落網。（記者廖淑玲翻攝）

    持槍搶郵局的廖姓男子落網。（記者廖淑玲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 搶案 郵局
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：虎尾郵局搶案 嫌犯落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.