7點沒警察了？新北女學生夜歸遇怪男糾纏
2016-12-28 06:11
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲國小旁驚傳怪男隨機攔女性問話，嚇壞夜歸女學生，女學生透過臉書社團「我是蘆洲人」分享自己遭陌生男子攔下問話的驚嚇經驗。
她發文表示，因為晚下課，昨晚7時許出三民高中捷運站後行經蘆洲國小卻突然遭到年約30歲的怪男攔下問「是不是高中生」、「有沒有男朋友」等種種隱私問題，該男眼神讓她感到非常不舒服，又無法擺脫該名男子，最後她態度強硬才順利逃離，而該男還對她說了一句「你很可愛」，才未繼續糾纏。
女學生希望能藉由發文提醒會經過此處的夜歸女子小心自身安全。不少網友看到發文，紛紛表示蘆洲國小旁晚間多暗處，若覺得有危險時一定要大聲呼救，也有網友質疑晚上7點那附近就沒警察了嗎？
蘆洲警方則表示，並未接獲類似報案，將會加強蘆洲國小旁的巡邏。
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