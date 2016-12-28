| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

7點沒警察了？新北女學生夜歸遇怪男糾纏

2016-12-28  06:11

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲國小旁驚傳怪男隨機攔女性問話，嚇壞夜歸女學生，女學生透過臉書社團「我是蘆洲人」分享自己遭陌生男子攔下問話的驚嚇經驗。

她發文表示，因為晚下課，昨晚7時許出三民高中捷運站後行經蘆洲國小卻突然遭到年約30歲的怪男攔下問「是不是高中生」、「有沒有男朋友」等種種隱私問題，該男眼神讓她感到非常不舒服，又無法擺脫該名男子，最後她態度強硬才順利逃離，而該男還對她說了一句「你很可愛」，才未繼續糾纏。

女學生希望能藉由發文提醒會經過此處的夜歸女子小心自身安全。不少網友看到發文，紛紛表示蘆洲國小旁晚間多暗處，若覺得有危險時一定要大聲呼救，也有網友質疑晚上7點那附近就沒警察了嗎？

蘆洲警方則表示，並未接獲類似報案，將會加強蘆洲國小旁的巡邏。

廣告
  • 有網友透過臉書上自爆在新北市蘆洲遭怪男攔下問話的經驗。（記者王宣晴翻攝）

    有網友透過臉書上自爆在新北市蘆洲遭怪男攔下問話的經驗。（記者王宣晴翻攝）

  • 有網友透過臉書上自爆在新北市蘆洲遭怪男攔下問話的經驗。（記者王宣晴翻攝）

    有網友透過臉書上自爆在新北市蘆洲遭怪男攔下問話的經驗。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夜歸 臉書
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：7點沒警察了？新北女學生夜歸遇怪男糾纏


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.