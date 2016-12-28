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林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
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林口物流倉庫大火 延燒近5千坪廠房

鐵皮工廠冒出熊熊大火，大批警消在現場救援。（記者曾健銘翻攝）

2016-12-28  05:46

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區南勢里一處物流公司的鐵皮廠房，今日凌晨將近2時許突傳火警，由於倉庫內全都是手機等電器用品，火勢一發不可收拾，接連延燒4棟鐵皮廠房，燃燒面積初估達1萬5940平方公尺（約4830坪），新北市、北市、桃園等總計31個消防分隊共261名警消趕赴現場救援，稍早3時許火勢已獲得控制，目前仍持續灌救中，詳細起火原因待查。

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  • 鐵皮工廠冒出熊熊大火，照亮黑夜。（記者曾健銘翻攝）

    鐵皮工廠冒出熊熊大火，照亮黑夜。（記者曾健銘翻攝）

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