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色翁猥褻友人女兒 襲胸還摸下體

2016-12-27  22:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名67歲的陳姓男子因參與宮廟事務，去年7月至9月間，密集至友人新北五股家中討論廟務，卻涉嫌趁友人12歲、輕度智能障礙的女兒獨自在房內時，撫摸其胸部與下體，事後還塞200、300元給女童，要她不要張揚，新北地檢署今依加重強制猥褻罪、性騷擾等罪將陳男起訴。

起訴指出，去年7月，陳男去友人家中，見女童獨自待在房內，竟偷溜進房摸女童胸部長達1分鐘，女童出言制止才離開，因發現女童未向父母告狀，陳男食髓知味，去年7月至9月間，又趁女童落單時，突襲摸女童胸部及下體，直至女童母行經房間，發現女童與陳男同處一室，追問女童才揪出陳男惡行。

庭訊時，陳男坦承常去女童家，辯稱只有2次在看佛像時，不知道女童在他身後，轉身揮手不小心碰到女童身體，指控女童母因欠他錢才會要女童做出這樣的指控，但卻拒絕測謊，檢方因此不採信其供詞，將他起訴。

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  • 陳姓男子因參與宮廟事務，去年7月至9月間，密集至友人新北五股家中討論廟務，卻涉嫌趁友人12歲、輕度智能障礙的女兒獨自在房內時，撫摸其胸部與下體。（情境照）

    陳姓男子因參與宮廟事務，去年7月至9月間，密集至友人新北五股家中討論廟務，卻涉嫌趁友人12歲、輕度智能障礙的女兒獨自在房內時，撫摸其胸部與下體。（情境照）

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