知名店家飲品摻「碎玻璃」 民眾吞肚憂割傷臟器
2016-12-27 23:16
〔即時新聞／綜合報導〕一名林姓女網友到知名飲料店購買飲品，回家飲用後發現喉嚨有刺痛感，後來經該女網友仔細檢查，竟發現有細碎玻璃混在果汁中，且不只一人喝到，PO網後讓大批網友直呼誇張，希望該名女網友能盡早看醫生。
林姓女網友在《爆料公社》無奈貼出一則動態，指出第一次前往知名G牌飲料店購買飲品，沒想到就被她喝到碎玻璃！並表示吞嚥時有刺痛感，向網友詢問該如何是好。
不少網友留言表示：「玻璃要是進到腸胃道……」、「去看醫生比較好，萬一不能消化割傷腸子呢？」、「快去看醫師唷！割傷體內器官就不好了」、「不敢喝了好恐怖噢」、「最新特調」、「這種東西為什麼可以賣啊……好扯喔」
據《華視》報導指出，該店店員有接獲女網友的投訴，目前高層正在進行處理，但詳細情形目前仍無可奉告。
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