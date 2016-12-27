幫華裔美軍空運美金? 金門男子險失2500美元

2016-12-27 22:04

〔記者吳正庭／金門報導〕網詐同情心又來了! 金門鄭姓男子接到「軍官」告知：「戰區不能使用行動電話」，雙方只能透過網路聯繫，鄭男被如電影般情節唬得熱淚盈眶、憐憫之心油然而起，正準備匯出美金二千五百元，幸機警的銀行行員與警員聯手，成功攔下這起跨國詐騙案。

警方指出，鄭姓男子二十一日前往金城鎮民生路元大銀行金門分行，要求匯款二千五百元美金到中國；翁姓女行員發現鄭的神情有異，根據平日訓練，立即展開防詐騙關懷及提問，鄭男不信遭詐騙仍執意匯款，行員通報金城派出所。

警方調查，鄭男於臉書結識一名網友，對方自稱是美軍駐敘利亞軍官，且是名華裔孤兒，從小被美軍收養、跟著軍隊四處漂泊，每天過著槍林彈雨的生活。

該「軍官」自稱冒險犯難、屢建奇功，今年更冒生命危險成功拯救了一名被伊斯蘭國綁架、險遭斬首的人質，過程比電影「即刻救援」還驚險；敘利亞政府為感謝他，私下給了他一大筆金額不詳的美金，並託紅十字會用包裹寄到台灣，要求鄭男代收包裹，但需先墊付美金二千五百元的「空運費」。

該名軍官甚至告訴鄭男「在戰區不能使用行動電話」，因此雙方都用臉書及LINE聯繫，鄭男受電影般傳奇的情節影響，驟起側隱之心，不疑有他，決定助其一臂之力，前往元大銀行準備匯款。

所幸翁姓行員及金城派出所警員黃敬亭、許智勝聯手勸說下，終於讓鄭男發現受騙，「從故事中走出來」，放棄匯款。

金城分局長李智源指出，此案經銀行帳號的追查、相關案型的彙整比對，就是典型的假交友詐騙手法，除對翁姓行員機警表示肯定，也呼籲民眾若接到疑似詐騙電話，可上「一六五」官方網站查詢，或撥打「一六五」電話專線查詢，避免受騙。

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