台東晚會傳民眾遭槍托打傷 警帶回1人偵辦中

2016-12-27 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕台東市晚間8點左右傳出有人遭槍托打傷，警方從一名可疑民眾包包中起出瓦斯槍，還有一張「大日本帝國臣民身分證」，事發經過仍在偵查當中。

綜合媒體報導，台東市新生公園今（27）日晚間舉辦活動，一名眭姓男子報警表示遭人用槍托打傷，由於現場聚集許多民眾，警方緊急動員搜索可疑人士，找到一名黃姓遊民，從他的包包中起出一把瓦斯槍和一張「大日本帝國臣民身分證」。

黃姓遊民否認涉案，警方檢查後確認瓦斯槍並無殺傷力，目前正向送醫治療中的眭姓被害人確認事發經過。