新莊鐵皮工廠突冒火 警消及時搶救無人傷

2016-12-27 21:41

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區新北大道四段1處鐵皮工廠，晚間8時許驚傳火警，新北市消防局獲報後已派遣大批人車趕赴救援，火勢在20分鐘內熄滅，燃燒面積約3平方公尺，詳細起火原因仍待調查。