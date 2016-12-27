| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
越夜越冷 淡水今晚10.9度創入冬紀錄 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

看診不排隊遭勸 男子回家拿開山刀來砍人

2016-12-27  21:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨日晚間爆出一起恐怖見血衝突，草衙二路診所一名男子因看診時沒有排隊，被其他民眾規勸，竟返家拿開山刀折回診所砍人，一名被害人遭砍3刀，縫了80多針，據當地警方指出，這種情況已經不是第一次。

有民眾在《爆料公社》po出砍人影片，高雄市草衙二路診所昨夜晚間8點左右，一名戴口罩的男子因不遵守規矩排隊，被民眾糾正告知之後，居然心生不滿返家拿開山刀，一名男子為了保護在看診的家人及其他民眾，與之抵抗，遭兇嫌砍中3刀，並且傷及左臂韌帶，縫了80多針。

據了解，當地警方稱，這樣的事件已經是第二起，目前尚未得知兇嫌身分，讓民眾恐慌不已。

廣告
  • 高雄市一名男子不滿插隊看診時被民眾規勸，居然回家拿開山刀來砍人。（圖擷自爆料公社）

    高雄市一名男子不滿插隊看診時被民眾規勸，居然回家拿開山刀來砍人。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐怖 持刀砍人 排隊糾紛 見血 開山刀
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：看診不排隊遭勸 男子回家拿開山刀來砍人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.