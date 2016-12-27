看診不排隊遭勸 男子回家拿開山刀來砍人
2016-12-27 21:53
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨日晚間爆出一起恐怖見血衝突，草衙二路診所一名男子因看診時沒有排隊，被其他民眾規勸，竟返家拿開山刀折回診所砍人，一名被害人遭砍3刀，縫了80多針，據當地警方指出，這種情況已經不是第一次。
有民眾在《爆料公社》po出砍人影片，高雄市草衙二路診所昨夜晚間8點左右，一名戴口罩的男子因不遵守規矩排隊，被民眾糾正告知之後，居然心生不滿返家拿開山刀，一名男子為了保護在看診的家人及其他民眾，與之抵抗，遭兇嫌砍中3刀，並且傷及左臂韌帶，縫了80多針。
據了解，當地警方稱，這樣的事件已經是第二起，目前尚未得知兇嫌身分，讓民眾恐慌不已。
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